Убить Билла: Месть Юки — смотреть онлайн

Квентин Тарантино выпустил «Месть Юки» — вырезанную историю из «Убить Билла»
Квентин Тарантино секретно снял вырезанную главу из дилогии «Убить Билла» — в «Мести Юки» зрители смогут увидеть попытку Юки, сестры Гого Юбари, убить Невесту в исполнении Умы Турман. Для этого она прилетает прилетает в США.

Премьера эпизода произошла благодаря коллаборации Тарантино с создателями Fortnite, на базе технологий которой и сняли главу — по факту это анимационная короткометражка, а первоначальная премьера прошла именно в игре.

Видео доступно на YouTube-канале Dlummer. Права на видео принадлежат Epic games.

При этом зрители режиссёрской версии «Убить Билла: Кровавое дело целиком», премьера которой в зарубежных кинотеатрах состоится 5 декабря, также увидят короткометражка — её включат в расширенную версию культового кино.

Кровавый трейлер единого фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино — премьера 5 декабря
