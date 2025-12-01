Скидки
«Иллюзия обмана 3» третий раз подряд стала лидером кинопроката России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Иллюзия обмана 3» уже трижды возглавила кинопрокат России за выходные. Картина за уикенд собрала 255,2 млн рублей.

Среди официального проката на втором месте «Письмо Деду Морозу» со сборами в 45,5 млн рублей. Следом идут «Маша и медведи» (41,6 млн рублей) и «Умри, моя любовь» (38,5 млн рублей). Если рассматривать среди неофициального проката, то второе место занял «Зверополис 2», собравший 177 млн рублей.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников, чтобы вместе с ней совершить ограбление влиятельной криминальной семьи.

