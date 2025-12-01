Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На съёмках «Мстителей: Судный день» использовали много натуральных съёмок

На съёмках «Мстителей: Судный день» использовали много натуральных съёмок
Комментарии

Художник-постановщик фильма «Мстители: Судный день» Гэвин Боке в интервью рассказал, как обстояли дела со съёмками ленты. По его словам во время производства было очень много натурных съёмок.

То есть ленту снимали в основном без использования синего экрана, на который потом накладывали спецэффекты. Большая часть сцен снимается натурально, то есть с реально построенными локациями.

Ситуация по умолчанию была связана с синим экраном. Но, я думаю, мы использовали где-то 80% натуральных декораций.

«Мстители: Судный день» должны выйти в прокат США 18 декабря 2026 года. В фильме Мстители и другие герои дадут бой Доктору Думу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android