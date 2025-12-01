На съёмках «Мстителей: Судный день» использовали много натуральных съёмок

Художник-постановщик фильма «Мстители: Судный день» Гэвин Боке в интервью рассказал, как обстояли дела со съёмками ленты. По его словам во время производства было очень много натурных съёмок.

То есть ленту снимали в основном без использования синего экрана, на который потом накладывали спецэффекты. Большая часть сцен снимается натурально, то есть с реально построенными локациями.

Ситуация по умолчанию была связана с синим экраном. Но, я думаю, мы использовали где-то 80% натуральных декораций.

«Мстители: Судный день» должны выйти в прокат США 18 декабря 2026 года. В фильме Мстители и другие герои дадут бой Доктору Думу.