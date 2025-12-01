Скидки
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Новости

«Дракула» Люка Бессона вышел в онлайн-кинотеатрах России
В российских онлайн-кинотеатрах состоялся релиз фильма «Дракула» Люка Бессона. Картина доступна на «Кинопоиске», «КИОН» и Okko, поскольку она была в официальном прокате России.

«Дракула» рассказывает историю графа Дракулы, который после смерти жены обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет, в XIX веке, он снова встречается с ней, когда та ещё совсем молодая девушка.

Главные роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс («Догмен»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви») и Матильда де Анджелис («Отыграть назад»). Режиссёром выступил Люк Бессон, французский постановщик «Леона», «Пятого элемента» и других знаменитых лент.

