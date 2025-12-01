Скидки
17:00 Мск
Бенедикта Камбербэтча спросили, кто победит в битве между Думом и Стрэндем

Бенедикта Камбербэтча спросили, кто победит в битве между Думом и Стрэндем
Комментарии

Во время интервью Бенедикт Камбербэтч рассказал, кто, по его мнению, победит в схватке: Доктор Дум или Доктор Стрэндж.

Актёр, конечно же, выбрал своего персонажа и отметил, что Стрэндж, несмотря на тяжёлый бой, дал бы злодею достойный отпор и победил.

Правда, увидеть такое противостояние в «Мстителях: Судный день» вряд ли получится, так как Стрэнджа не будет в этом фильме. Зато герой наверняка заглянет в «Мстителей: Секретные войны», где сыграет важную роль в битве с Думом.

«Мстители: Судный день» должны выйти в США 18 декабря 2026 года. Премьера «Секретных войн» должна состояться 17 декабря 2027 года.

Комментарии
