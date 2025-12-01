Актёр Томас Джейн считает, что ему ошибочно выдали роль Карателя

Актёр Томас Джейн, сыгравший Карателя в одноимённом фильме 2004 года, рассказал, что считает свою роль ошибочной. Вернее говоря, сам образ ему понравился, однако этот образ должен был воплотить другой актёр.

По словам Джейна, он рад, что сейчас роль героя исполняет Джон Бернтал, который подходит этому персонажу больше, чем он сам.

Он итальянец. У него чёрные волосы и совсем другая родословная.Я не такой и я радл, что эту роль теперь играет тот, кто больше подходит для неё.

Впервые Джон Бернтал сыграл Карателя в сериале «Сорвиголова» 2016 года, а затем снялся в сольном сериале про героя и «Сорвиголове: Рождённый заново».