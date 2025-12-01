В финале «Очень странных дел» сыграла учительница создателей сериала братьев Даффер
Поделиться
Росс Даффер, один из создателей «Очень странных дел», рассказал, что в финальном сезоне «Очень странных дел» одну из ролей исполнила учительница братьев Даффер по актёрскому мастерству.
В сериале она исполнила роль мисс Харрис, учителя начальных классов.
Старшая школа была тяжёлым испытанием для меня и моего брата. Но Хоуп увидела в нас то, чего мы не видели в себе сами… давайте сделаем искусство приоритетом в школах.
Первая половина финального сезона «Очень странных дел» уже доступна, вторая часть выйдет 26 декабря, а последнюю серию выпустят 1 января 2026-го. В России серии выпускают в 4:00 мск.
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
10:09
-
10:00
-
08:37
-
07:51
-
07:45
-
06:46
-
03:00
-
00:00
- 30 ноября 2025
-
23:54
-
23:16
-
21:51
-
21:44
-
21:22
-
19:39
-
19:06
-
19:06
-
18:20
-
17:50
-
17:48
-
17:17
-
17:12
-
16:39
-
16:11
-
15:40
-
15:07
-
14:31
-
14:01
-
13:30
-
12:52
-
12:23
- 29 ноября 2025
-
19:00
-
18:33
-
17:56
-
17:29
-
17:11