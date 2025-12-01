В финале «Очень странных дел» сыграла учительница создателей сериала братьев Даффер

Росс Даффер, один из создателей «Очень странных дел», рассказал, что в финальном сезоне «Очень странных дел» одну из ролей исполнила учительница братьев Даффер по актёрскому мастерству.

В сериале она исполнила роль мисс Харрис, учителя начальных классов.

Старшая школа была тяжёлым испытанием для меня и моего брата. Но Хоуп увидела в нас то, чего мы не видели в себе сами… давайте сделаем искусство приоритетом в школах.

Первая половина финального сезона «Очень странных дел» уже доступна, вторая часть выйдет 26 декабря, а последнюю серию выпустят 1 января 2026-го. В России серии выпускают в 4:00 мск.