Авторы «Очень странных дел» сравнили Векну и Дарта Вейдера

Авторы «Очень странных дел» сравнили Векну и Дарта Вейдера
Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер сравнили появление Векны в пятом сезоне шоу и эффектный выход Дарта Вейдера в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

По словам братьев Даффер, такое сравнение наиболее корректное, поскольку и Векна, и Дарт Вейдер — могущественные злодеи, которые стали очень узнаваемыми. Да и к тому же «Очень странные дела» всегда были таким сериалом, в котором полно отсылок на поп-культуру.

Первые четыре серии финала шоу доступны на Netflix, вторая часть выйдет 26 декабря, а последнюю серию выпустят 1 января 2026-го. В России серии выпускают в 4:00 мск.

