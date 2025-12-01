AMKAL ESPORTS распустила состав по Counter-Strike 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Киберспортивная организация AMKAL ESPORTS сообщила о роспуске состава по Counter-Strike 2. В заявлении говорится, что команда не смогла достигнуть «ожидаемых результатов».

В текущих реалиях наши результаты далеки от ожидаемых. Мы переводим состав в запас и берём паузу до конца сезона, чтобы определить новый вектор развития.

Дизбанд прокомментировал капитан команды Владислав nafany Горшков, который ранее играл за BetBoom Team и Gambit Esports. В своём заявлении он поблагодарил тренера Павла Pashanoj Легостаева, который «реанимировал его карьеру».

Ну что ж, вот и подошёл конец. Думаю ответ на вопрос «что пошло не так?» будет банальное «игроки не стакнулись». Несмотря на результаты, сезон вышел для меня более-менее терпимым с точки зрения опыта и сделанных выводов, за что ОГРОМНОЕ спасибо Паше ака Pasha Noj. Если бы вещи сложились чуть иначе, можно было бы сказать, что он реанимировал мою карьеру, жаль, что сказки не случилось. Дальше по планам поддерживать форму, искать команду и стримить. Stay tuned.

Состав AMKAL ESPORTS по CS 2 выглядел так:

Дмитрий sstiNiX Хлебников;

Владислав nafany Горшков;

Александр TRAVIS Тимкив;

Артём iDISBALANCE Егоров;

Абдурахим mo0n Исса;

Павел Pashanoj Легостаев (тренер).

Последним турниром для команды стал Circuito Retake Season 11, где AMKAL заняла второе место, уступив в финале Sashi, и заработала € 1000.