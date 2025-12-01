Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

AMKAL ESPORTS распустила состав по Counter-Strike 2

AMKAL ESPORTS распустила состав по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивная организация AMKAL ESPORTS сообщила о роспуске состава по Counter-Strike 2. В заявлении говорится, что команда не смогла достигнуть «ожидаемых результатов».

В текущих реалиях наши результаты далеки от ожидаемых. Мы переводим состав в запас и берём паузу до конца сезона, чтобы определить новый вектор развития.

Дизбанд прокомментировал капитан команды Владислав nafany Горшков, который ранее играл за BetBoom Team и Gambit Esports. В своём заявлении он поблагодарил тренера Павла Pashanoj Легостаева, который «реанимировал его карьеру».

Ну что ж, вот и подошёл конец. Думаю ответ на вопрос «что пошло не так?» будет банальное «игроки не стакнулись». Несмотря на результаты, сезон вышел для меня более-менее терпимым с точки зрения опыта и сделанных выводов, за что ОГРОМНОЕ спасибо Паше ака Pasha Noj. Если бы вещи сложились чуть иначе, можно было бы сказать, что он реанимировал мою карьеру, жаль, что сказки не случилось. Дальше по планам поддерживать форму, искать команду и стримить. Stay tuned.

Состав AMKAL ESPORTS по CS 2 выглядел так:

  • Дмитрий sstiNiX Хлебников;
  • Владислав nafany Горшков;
  • Александр TRAVIS Тимкив;
  • Артём iDISBALANCE Егоров;
  • Абдурахим mo0n Исса;
  • Павел Pashanoj Легостаев (тренер).

Последним турниром для команды стал Circuito Retake Season 11, где AMKAL заняла второе место, уступив в финале Sashi, и заработала € 1000.

Материалы по теме
77-летняя Бабушка Ольга номинирована на международную премию по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android