17:00 Мск
Мультфильм режиссёра «Паразитов» Пон Джун-хо хотят выпустить в 2027 году

Пон Джун-хо, режиссёр «Паразитов» и других фильмов, рассказал на кинофестивале в Марракеше, что его анимационный фильм планируется к премьере в 2027 году.

Точную дату постановщик не назвал, да и год релиза пока не утверждён окончательно, так что всё может измениться. В любом случае о подобных изменениях Джун-хо наверняка расскажет сам.

По словам Пона, сюжет картины посвящён взаимоотношениям жителей морских глубин и людей. Остальных подробностей истории пока нет. Известно, что на создание фильма режиссёр вдохновлялся книгой «Глубина. Таинственный мир океанских пучин» французской писательницы Клер Нувиан.

