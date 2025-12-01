Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун сыграет в новых «Людях Икс» — инсайдер

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун сыграет в новых «Людях Икс» — инсайдер
Комментарии

По данным известного инсайдера MyTimeToShineHello, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассматривается на одну из главных ролей в будущем фильме Marvel Studios.

Речь про новых «Людей Икс», которых выпустят уже после «Мстителей: Секретные войны», чем запустят в киновселенной эру мутантов. Какую именно роль хотят выдать Браун, инсайдер не говорит.

Ранее ходили слухи, что Сэди Синк, ещё одна звезда «Очень странных дел», рассматривалась на роль Джин Грей в новых «Людях Икс». Пока информация не подтверждена, но проверить её можно будет в четвёртом «Человеке-пауке» с Томом Холландом, в котором Синк исполнит одну из ролей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android