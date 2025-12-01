Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун сыграет в новых «Людях Икс» — инсайдер

По данным известного инсайдера MyTimeToShineHello, звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассматривается на одну из главных ролей в будущем фильме Marvel Studios.

Речь про новых «Людей Икс», которых выпустят уже после «Мстителей: Секретные войны», чем запустят в киновселенной эру мутантов. Какую именно роль хотят выдать Браун, инсайдер не говорит.

Ранее ходили слухи, что Сэди Синк, ещё одна звезда «Очень странных дел», рассматривалась на роль Джин Грей в новых «Людях Икс». Пока информация не подтверждена, но проверить её можно будет в четвёртом «Человеке-пауке» с Томом Холландом, в котором Синк исполнит одну из ролей.