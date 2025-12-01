Скидки
Сериал Оно Добро пожаловать в Дерри, 6 серия: где смотреть, сколько серий

Вышел шестой эпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — осталось две серии
Аудио-версия:
1 декабря состоялась премьера шестого эпизода хоррор-сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Шоу продолжает выходить на стриминговом сервисе HBO Max, до завершения проекта осталось всего две серии.

Действие сериала разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. В новой серии психическое состояние Лилли ухудшается, а другие дети сталкиваются с неодобрением родителей.

Главные роли в сериале исполняют Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

Комментарии
