Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Тропа гнева (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Вышел трейлер боевика «Тропа гнева» — премьера 11 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила трейлер фильма «Тропа гнева». Премьера ленты с Максимом Дроздом состоится 11 декабря в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-канале Ray of Sun Pictures. Права на видео принадлежат Ray of Sun Pictures.

Фильм расскажет историю пограничника в отставке по имени Сергей, который в поисках пропавшей дочери возвращается на границу, где служил в молодости. Чтобы вернуть близкую, ему предстоит распутать детективный клубок вопросов, столкнуться с призраками прошлого: криминалом, местью, собственными ошибками, исправить которые можно, только вернувшись к началу — в горы.

Главные роли в проекте сыграли Максим Дрозд («А зори здесь тихие...») и Анфиса Чёрных («Географ глобус пропил»). Режиссёром выступил Олег Фомин («Смерш»).

Материалы по теме
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android