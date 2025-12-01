Начались съёмки комедийного сериала «Нефть» с Антоном Васильевым

Онлайн-кинотеатры Premier и Start объявили о старте производства сериала «Нефть». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стримингах. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сериал расскажет историю города Шевелёво, где из-за землетрясения появляются залежи нефти. Теперь скромный провинциальный работник водоканала Семён встаёт перед выбором: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Герой выбирает второй вариант и пускается во все тяжкие, став теневым нефтедобытчиком.

Главные роли в сериале сыграют Антон Васильев («Сводишь с ума»), Иван Добронравов («Возвращение»), Елена Николаева («Лёд 3»), Александр Горбатов («Ржев»), Иван Охлобыстин («Интерны»), Кристина Асмус («Хочу замуж») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Шабаров («Вафля»).