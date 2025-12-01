Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки комедийного сериала «Нефть» с Антоном Васильевым

Начались съёмки комедийного сериала «Нефть» с Антоном Васильевым
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатры Premier и Start объявили о старте производства сериала «Нефть». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стримингах. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сериал расскажет историю города Шевелёво, где из-за землетрясения появляются залежи нефти. Теперь скромный провинциальный работник водоканала Семён встаёт перед выбором: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Герой выбирает второй вариант и пускается во все тяжкие, став теневым нефтедобытчиком.

Главные роли в сериале сыграют Антон Васильев («Сводишь с ума»), Иван Добронравов («Возвращение»), Елена Николаева («Лёд 3»), Александр Горбатов («Ржев»), Иван Охлобыстин («Интерны»), Кристина Асмус («Хочу замуж») и другие актёры. Режиссёром выступит Алексей Шабаров («Вафля»).

Материалы по теме
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android