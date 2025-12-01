Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал криминальный сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской — вышли два эпизода

Стартовал криминальный сериал «Тоннель» с Елизаветой Боярской — вышли два эпизода
Комментарии

1 декабря состоялась премьера сериала «Тоннель». Для просмотра уже доступны дебютные два эпизода — они вышли в онлайн-кинотеатре Kion.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу рассказывает о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Главные роли в шоу сыграли Елизавета Боярская («Адмиралъ»), Сергей Гилёв («Кентавр») и Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»). Режиссёром выступила Флюза Фархшатова — постановщик комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение».

Материалы по теме
Расписание выхода криминального сериала «Тоннель»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android