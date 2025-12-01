Скидки
«Это было безумно»: новая звезда «Гарри Поттера» — о письме от Дэниела Рэдклиффа

В середине января британский актёр Дэниел Рэдклифф рассказал, что написал письмо Доминику Маклафлину — исполнителю роли героя в грядущем сериале «Гарри Поттер». В нём звезда саги про Мальчика со шрамом пожелал юному артисту получить как можно больше удовольствия от съёмок и поддержал его морально.

Спустя две недели Доминик Маклафлин рассказал, как впервые прочитал письмо от Дэниела. Как оказалось, юный актёр в этот момент был в поезде — и он приложил немалые усилия, чтобы сохранить внешнее спокойствие.

Это было безумно. Папа постучал ко мне в поезде и просто дал это письмо. Я прочитал его, дошёл до конца, и там было написано: «Дэн Р.» Я бы сошёл с ума, но мне нужно было сохранять спокойствие. Всё же я был в поезде.

Маклафлин также поделился впечатлениям от съёмок, которые идут прямо сейчас в Великобритании. Актёр заявил, что они продвигаются отлично и он уже подружился со многими актёрами на площадке.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.

