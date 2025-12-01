«Это ужасает меня»: Джеймс Кэмерон — о замене актёров с помощью ИИ

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон поделился своими впечатлениями от работы генеративных сетей. Постановщик «Титаника» и «Аватара» заявил, что он до сих пор не может поверить в прогресс ИИ, который теперь умеет создавать полноценных цифровых актёров.

Кэмерон заявил, что его ужасает подход, когда персонажа можно создать с помощью текстового запроса. Сам режиссёр стремится сохранить «химию» между артистами и режиссёрами.

Годами существовало представление в духе «они занимаются чем-то странным с помощью компьютеров и заменяют актёров», хотя если вникнуть, то можно понять, что это торжество взаимодействия режиссёра и актёра. Теперь мы перешли на другой конец спектра: у вас есть генеративный ИИ, который умеет создавать персонажей. Они могут придумать актёра. Они могут придумать его игру с нуля с помощью текстового запроса. Это ужасает меня. Всё наоборот. Это именно то, чем мы не занимаемся.

Ближайшим фильмом Кэмерона станет «Аватар: Пламя и пепел» — третья часть фантастической серии о планете Пандора. Лента выйдет в мировой прокат уже 19 декабря, а ранняя премьера пройдёт в Лос-Анджелесе уже 1-го числа.