Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это ужасает меня»: Джеймс Кэмерон — о замене актёров с помощью ИИ

«Это ужасает меня»: Джеймс Кэмерон — о замене актёров с помощью ИИ
Комментарии

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон поделился своими впечатлениями от работы генеративных сетей. Постановщик «Титаника» и «Аватара» заявил, что он до сих пор не может поверить в прогресс ИИ, который теперь умеет создавать полноценных цифровых актёров.

Кэмерон заявил, что его ужасает подход, когда персонажа можно создать с помощью текстового запроса. Сам режиссёр стремится сохранить «химию» между артистами и режиссёрами.

Годами существовало представление в духе «они занимаются чем-то странным с помощью компьютеров и заменяют актёров», хотя если вникнуть, то можно понять, что это торжество взаимодействия режиссёра и актёра. Теперь мы перешли на другой конец спектра: у вас есть генеративный ИИ, который умеет создавать персонажей. Они могут придумать актёра. Они могут придумать его игру с нуля с помощью текстового запроса. Это ужасает меня. Всё наоборот. Это именно то, чем мы не занимаемся.

Ближайшим фильмом Кэмерона станет «Аватар: Пламя и пепел» — третья часть фантастической серии о планете Пандора. Лента выйдет в мировой прокат уже 19 декабря, а ранняя премьера пройдёт в Лос-Анджелесе уже 1-го числа.

Материалы по теме
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android