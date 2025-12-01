Скидки
Фильм Безумное свидание (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Вышел трейлер итальянской мелодрамы «Безумное свидание» — выход в России 1 января
Кинокомпания «Кино.Арт.Про» представила русский трейлер фильма «Безумное свидание». Итальянская мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 1 января 2026 года.

Видео доступно во VK-группе Кино.Арт.Про. Права на видео принадлежат «Кино.Арт.Про».

Лента расскажет историю Пьеро и Лары, которые отправились на романтическое свидание, но пришли не одни. Их сопровождает целая группа безумных персонажей — их мысли и страхи. На протяжении всего свидания они дают паре советы и спорят друг с другом, и неизвестно, чем закончится эта головоломка — завтраком в постели или расставанием.

Главные роли в проекте сыграли Эдоардо Лео («Идеальные незнакомцы») и Пилар Фольяти («Ненавижу Рождество»). Режиссёром выступил Паоло Дженовезе («Первый день моей жизни»).

