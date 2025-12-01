Скидки
В мире обрушились продажи материнских плат из-за роста цен на оперативную память

В начале ноября по всему миру резко подорожала оперативная память — модели DDR5 на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ начали стоить в несколько раз больше. Спустя несколько недель ситуация добралась и до России, где цены популярных модулей взлетели до 350%.

Тем временем ситуация уже затронула крупных игроков на рынке. Как обратили внимание в издании Gaz Log, резкое подорожание ОЗУ привело к падению продаж материнских плат — предложения от Gigabyte, MSI, Asus и других компаний продаются почти в два раза хуже по сравнению с осенью 2024 года. Как оказалось, геймерам попросту не нужны «материнки», когда одна из важнейших деталей для неё продаётся за огромные деньги.

Из-за этого крупные бренды уже снизили ожидания от продаж на «Чёрную пятницу» и в новогодние праздники. Эксперты тем временем ожидают падение продаж процессоров и других комплектующих, которые не нужны для тренировки ИИ и различных дата-центров. Это значит, что в ближайшие недели спрос на них будет пониженный, из-за чего цена может стать ещё привлекательнее.

