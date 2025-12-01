Россияне начали жаловаться на сбои в работе WhatsApp после ограничений Роскомнадзора

Жители России начали массово жаловаться на плохую работу мессенджера WhatsApp. Только на платформе «Сбой.РФ» зафиксировано более 2,5 тыс. жалоб, больше всего — из Москвы (28%).

В основном пользователи жалуются на сложности при отправке сообщений, есть также жалобы на загрузку медиафайлов. У некоторых продолжает стабильно работать версия для ПК и сайт, приложение для мобильного испытывает самые большие проблемы.

1 декабря Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения против WhatsApp в РФ. В ведомстве отметили, что мессенджер используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны» — в будущем ему может грозить полноценная блокировка.