Охлобыстин в роли Печкина и другие герои: вышли постеры персонажей фильма «Простоквашино»

Охлобыстин в роли Печкина и другие герои: вышли постеры персонажей фильма «Простоквашино»
Комментарии

Создатели предстоящего семейного фильма «Простоквашино» представили постеры с главными героями. Сама лента, напомним, выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2026 года.

На одном постере изображён Дядя Фёдор с родителями, на втором — он же с Шариком и Матроскиным. Третий посвящён почтальону Печкину в исполнении Ивана Охлобыстина.

Персонажные постеры фильма «Простоквашино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Режиссёр Сарик Андреасян отмечал, что в фильме расширит вселенную «Простоквашино», так как в мультфильмах, по его мнению, показали далеко не всё, что было бы интересно зрителям. Изначально планировалось развернуть события в наши дни, но от этой идеи отказались.

Вышел новый большой трейлер фильма «Простоквашино» — премьера 1 января 2026 года
