Китайские команды вылетели с BLAST Slam V до старта плей-офф в Чэнду

Плей-офф BLAST Slam V по Dota 2 пройдёт без представителей принимающей страны. Все четыре китайские команды не смогли выйти из группового этапа и завершили выступление ещё до перехода турнира в офлайн-стадию в Чэнду.

Ближе всех к топ-8 подобралась Team Tidebound: она заняла восьмое место в группе, но уступила Natus Vincere в матче плей-ин. Остальные команды из Китая тоже оказались в стадии последнего шанса.

Xtreme Gaming и Yakult Brothers взяли победы в первых встречах плей-ин, однако в квалификационных матчах за попадание в плей-офф потерпели поражения от Team Yandex и MOUZ соответственно. На этом их путь на турнире завершился.

BLAST Slam V проходит с 25 ноября по 7 декабря. Групповая стадия проходила онлайн, а финальный этап пройдёт в Чэнду. В чемпионате участвуют 12 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

