Тизер документального сериала «Шон Комбс: Расплата» о рэпере Пи Дидди — премьера 2 декабря

Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер документального проекта «Шон Комбс: Расплата» (Sean Combs: The Reckoning) про скандального рэпера Пи Дидди. Премьера сериала состоится уже 2 декабря в виде четырёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Шон Комбс: Расплата» — это «исследование медиамагната, легенды музыки и осуждённого преступника». С помощью ранее не опубликованных материалов, включая эксклюзивные интервью с его близкими, документальный фильм расскажет «историю могущественного, предприимчивого человека и золотой империи, которую он построил, — и преступного мира, который скрывался прямо под её поверхностью».

В октябре Пи Дидди приговорили к 50 месяцам тюрьмы, признав виновным по двум пунктам обвинения в организации транспортировки людей для занятия проституцией. В документальном сериале во многом затронут тему ареста звезды Голливуда, продюсером выступил рэпер 50 Cent.

