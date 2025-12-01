В ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag будут новая карта и больше активностей — инсайдер

Известный инсайдер под ником j0nathan рассказал подробности о предстоящем ремейке культовой игры Assassin's Creed 4: Black Flag — официально переиздание ещё не анонсировано.

По данным источника, разработчики улучшат главное меню и пользовательский интерфейс, а также обновят карту — она станет более подробной. Геймплейная часть почти не изменится, однако на карте станет больше активностей и появятся новые точки интереса. Помимо этого, будут реализованы современные погодные эффекты, как в Assassin's Creed Shadows.

По данным журналистов, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag поступит в продажу до завершения текущего финансового года — до 31 марта 2026 года.