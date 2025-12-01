Скидки
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
«Люблю тебя навсегда»: Вин Дизель и дочь Пола Уокера почтили память звезды «Форсажа»

«Люблю тебя навсегда»: Вин Дизель и дочь Пола Уокера почтили память звезды «Форсажа»
Комментарии

30 ноября модель Мидоу Уокер опубликовала новый пост на своей станице в соцсетях, посвящённый своему отцу Полу Уокеру. В этот день в 2013 году звезда «Форсажа» погиб в автокатастрофе, когда его единственной дочери было 15 лет.

В своём посте Мидоу опубликовала свои юные фотографии с празднования дня рождения, отметив, что продолжает скучать по своему отцу спустя столько лет.

12 лет без тебя… Люблю тебя навсегда.

Фото: Страница Мидоу Уокер в соцсетях

Фото: Страница Мидоу Уокер в соцсетях

Своё обращение к Полу Уокеру опубликовал и Вин Дизель — близкий друг актёра и его бывший коллега по «Форсажу».

Вселенная продолжает ставить ангелов на моём пути. Я знаю, что ты часть братства вечности. Люблю тебя навсегда.

Фото: Страница Вина Дизеля в соцсетях

Актёр Пол Уокер скончался в автокатастрофе 30 ноября 2013 года — до завершения съёмок «Форсажа 7». Сначала авторы хотели отменить фильм, однако в итоге переписали сценарий ленты — в нём Брайан О'Коннер ушёл из банды и зажил спокойной семейной жизнью.

Комментарии
