Команда by_Owl выиграла медиатурнир Streamers Battle 12 по Dota 2

StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Команда by_Owl выиграла медиатурнир BetBoom Streamers Battle 12 по Dota 2

30 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве завершился стримерский шоу-турнир BetBoom Streamers Battle 12 по Dota 2. Фаворитом считалась команда rostislav_999, однако в финале она неожиданно уступила пятёрке by_Owl.

За победу Юлия by_Owl Ивлева и её партнёры по команде получат 2 млн рублей, коллектив Ростика выиграл вдвое меньше. Третье место заняла Travoman Team.

За команду by_Owl выступали экс-киберспортсмен Камиль Koma' Биктимиров, стример Ростислав rostikfacekid Панков, а также Никита blindzone Светлов и Артём avice Темнов — последний получил дополнительную награду лучшему игроку турнира.

