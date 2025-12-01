В League of Legends может появиться Золаани — инсайдер

Инсайдер Big Bad Bear выпустил новое видео с утечками о сезоне-2026 в League of Legends. Основной упор он сделал на появлении следов чемпионки Золаани в тестовых файлах и планах Riot развивать сюжет вокруг Демасии.

По словам инсайдера, в технических ресурсах клиента нашли метки, связанные с Золаани — тёмной кровавой магичкой из Legends of Runeterra. Ранее персонаж фигурировал в картах и сюжетных линиях LOR, но в League of Legends до сих пор не появлялся. И, судя по всему, Riot Games готовит её полноценный дебют в 2026 году.

Эта информация совпадает с более ранними утечками о сезоне, посвящённом Демасии. В клиенте уже замечали намёки на демасианскую линейку скинов и материалы, связанные с Лунным Новым годом. Big Bad Bear предполагает, что появление Золаани могут привязать к крупному ивенту, который продолжит даркинскую тему и свяжет LoL и Legends of Runeterra внутри единого сюжета.

Big Bad Bear подчёркивает, что все находки взяты из тестовых клиентов и могут измениться. Riot Games ситуацию не комментирует, и теперь фанатам остаётся ждать «дневника разработки» от самих создателй, который должен выйти в течение декабря.