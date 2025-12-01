Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В League of Legends может появиться Золаани — инсайдер

В League of Legends может появиться Золаани — инсайдер
Комментарии

Инсайдер Big Bad Bear выпустил новое видео с утечками о сезоне-2026 в League of Legends. Основной упор он сделал на появлении следов чемпионки Золаани в тестовых файлах и планах Riot развивать сюжет вокруг Демасии.

По словам инсайдера, в технических ресурсах клиента нашли метки, связанные с Золаани — тёмной кровавой магичкой из Legends of Runeterra. Ранее персонаж фигурировал в картах и сюжетных линиях LOR, но в League of Legends до сих пор не появлялся. И, судя по всему, Riot Games готовит её полноценный дебют в 2026 году.

Эта информация совпадает с более ранними утечками о сезоне, посвящённом Демасии. В клиенте уже замечали намёки на демасианскую линейку скинов и материалы, связанные с Лунным Новым годом. Big Bad Bear предполагает, что появление Золаани могут привязать к крупному ивенту, который продолжит даркинскую тему и свяжет LoL и Legends of Runeterra внутри единого сюжета.

Big Bad Bear подчёркивает, что все находки взяты из тестовых клиентов и могут измениться. Riot Games ситуацию не комментирует, и теперь фанатам остаётся ждать «дневника разработки» от самих создателй, который должен выйти в течение декабря.

Материалы по теме
В клиенте League of Legends нашли упоминания 16 новых скинов к старту сезона-2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android