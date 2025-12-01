Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер детективного сериала «Убегай» (Run Away) от Netflix — премьера 1 января

Вышел трейлер детективного сериала «Убегай» от Netflix — премьера 1 января
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер нового сериала «Убегай» (Run Away) в жанре детектива. Премьера шоу пройдёт на платформе 1 января 2026 года.

В основу сюжета лёг роман Харлана Кобена. Дочь финансиста сбегает из дома с подозрительным парнем — а когда отец находит её, по какой-то странной причине отказывается возвращаться. Теперь главному герою предстоит отправиться за дочерью в тёмный и опасный мир.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнили Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Минни Драйвер. Сценарий написал Дэниэл Блоклхёрст, один из авторов «Голяка» и «Бесстыжих». Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.

Материалы по теме
Видео
Тизер документального сериала «Шон Комбс: Расплата» о рэпере Пи Дидди — премьера 2 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android