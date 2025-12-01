Документалка «Брат навсегда» о дилогии Балабанова выйдет в онлайне 12 декабря

Стала известна дата онлайн-премьеры документального фильма «Брат навсегда» — увидеть проект на стриминговых сервисах можно будет с 12 декабря.

Лента рассказывает о создании знаменитой дилогии «Брат» Алексея Балабанова. В картине показывают закулисье съёмок обеих частей. Премьера состоялась в сентябре на фестивале «Новый сезон», а в конце октября «Брат навсегда» вышел в кинотеатрах.

Съёмки документальной ленты проводились в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Нью-Йорке и Чикаго. В фильме покажут архивные кадры с актёром Сергеем Бодровым и представят комментарии других артистов, задействованных в лентах.