Jame оформил клатч 1v2 против NiP на мэйджоре по CS 2, доведя игру до овертайма

Профессиональный игрок PARIVISION Джами Jame Али сделал клатч 1v2 на первой карте против Ninjas in Pyjamas на StarLadder Budapest Major — 2025, тем самым доведя игру до дополнительных раундов.
NiP отдала российской команде камбэк с 7:11 и сразу две серии дополнительных раундов. Карта закончилась победой PARIVISION — 19:16.
В ближайшие минуты начнётся раунд на карте Train, пик Ninjas in Pyjamas. Если PARIVISION удастся выиграть этот раунд, то она попадёт в третью стадию мэйджора.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.