Топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone: лидирует драма «Битва за битвой»

Авторитетный журнал о поп-культуре Rolling Stone представил свой рейтинг из 20 лучших фильмов, вышедших в 2025 году.

Первое место заняла драма «Битва за битвой», а недавно вышедший «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и детектив «Орудия» с Джошем Бролином замкнули список.

20 лучших фильмов 2025 году по версии Rolling Stone: