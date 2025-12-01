Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone: лидирует драма «Битва за битвой»

Топ-20 лучших фильмов 2025 года от журнала Rolling Stone: лидирует драма «Битва за битвой»
Комментарии

Авторитетный журнал о поп-культуре Rolling Stone представил свой рейтинг из 20 лучших фильмов, вышедших в 2025 году.

Первое место заняла драма «Битва за битвой», а недавно вышедший «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и детектив «Орудия» с Джошем Бролином замкнули список.

20 лучших фильмов 2025 году по версии Rolling Stone:

  1. «Битва за битвой»
  2. «Хэмнет»
  3. «Чёрный чемодан — двойная игра»
  4. «Сны поездов»
  5. «Новая волна»
  6. «Простая случайность»
  7. «Метод исключения»
  8. «Прости, детка»
  9. «Марти Великолепный»
  10. «Сентиментальная ценность»
  11. «День Питера Худжара»
  12. «Эддингтон»
  13. «Универсальный язык»
  14. «Всем счастья»
  15. «Оруэлл: 2+2=5»
  16. «Как стать цесаркой»
  17. «Финикийская схема»
  18. «Поколение романтиков»
  19. «Франкенштейн»
  20. «Орудия».
Материалы по теме
Топ-100 лучших комедий в истории кино от Variety — первое место занял «Голый пистолет»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android