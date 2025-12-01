Скидки
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Fnatic покинула StarLadder Budapest Major — 2025

Комментарии

Passion UA разгромила Fnatic на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0: 13:11 на Overpass и 13:7 — на Inferno.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
01 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Fnatic
Окончен
0 : 2
Passion UA

Примечательно, что в составе Fnatic выступали сразу три бывших игрока Passion UA: Родион fEAR Смик, Дмитро jambo Семера и Микита jackasmo Скиба, который перешёл в европейский состав на правах аренды.

Fnatic покинула мэйджор, заняв 20-22-е место и заработав $ 10 тыс. Для Passion UA же чемпионат продолжится 2 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

