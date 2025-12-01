Вышел первый тизер финального дополнения Atomic Heart

Российская студия Mundfish представила тизер четвёртого дополнения для своей игры Atomic Heart. DLC станет последним и завершит историю первой части популярного экшена.

В новой главе П-3 и Близняшка вступят в финальное противостояние с ХРАЗом, чтобы попытаться предотвратить мировую катастрофу. Игроки смогут отправиться в приключение по новым загадочным локациям и столкнуться с неожиданными противниками.

Видео доступно в VK-группе Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Дата выхода последнего дополнения для Atomic Heart пока неизвестна, но авторы отмечают, что ждать осталось недолго. Студия уже анонсировала вторую часть игры, а также спин-офф The Сube с онлайн-режимом.