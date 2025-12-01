«Франкенштейн» и новый «Хищник» стали самыми популярными фильма среди пиратов в ноябре

Новая экранизация «Франкенштейна» от режиссёра Гильермо Дель Торо стала самым популярным фильмом среди российских пиратов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В тройку также вошли «Хищник: Планета смерти» и драма «Битва за битвой».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2025 года

«Франкенштейн» «Хищник: Планета смерти» «Битва за битвой» «Баллада о маленьком игроке» «Везунчики» «Как заработать на убийстве» «Беги» «Стервятники» «Крысы: Ведьмачья история» «Убойная Суббота»

Напомним, в октябре в аналогичном рейтинге первые три места заняли «Пойман с поличным», «Код 3» и «Долгая прогулка».