«Франкенштейн» и новый «Хищник» стали самыми популярными фильма среди пиратов в ноябре
Новая экранизация «Франкенштейна» от режиссёра Гильермо Дель Торо стала самым популярным фильмом среди российских пиратов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В тройку также вошли «Хищник: Планета смерти» и драма «Битва за битвой».
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2025 года
- «Франкенштейн»
- «Хищник: Планета смерти»
- «Битва за битвой»
- «Баллада о маленьком игроке»
- «Везунчики»
- «Как заработать на убийстве»
- «Беги»
- «Стервятники»
- «Крысы: Ведьмачья история»
- «Убойная Суббота»
Напомним, в октябре в аналогичном рейтинге первые три места заняли «Пойман с поличным», «Код 3» и «Долгая прогулка».
