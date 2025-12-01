Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Франкенштейн» и новый «Хищник» стали самыми популярными фильма среди пиратов в ноябре

«Франкенштейн» и новый «Хищник» стали самыми популярными фильма среди пиратов в ноябре
Комментарии

Новая экранизация «Франкенштейна» от режиссёра Гильермо Дель Торо стала самым популярным фильмом среди российских пиратов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В тройку также вошли «Хищник: Планета смерти» и драма «Битва за битвой».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре 2025 года

  1. «Франкенштейн»
  2. «Хищник: Планета смерти»
  3. «Битва за битвой»
  4. «Баллада о маленьком игроке»
  5. «Везунчики»
  6. «Как заработать на убийстве»
  7. «Беги»
  8. «Стервятники»
  9. «Крысы: Ведьмачья история»
  10. «Убойная Суббота»

Напомним, в октябре в аналогичном рейтинге первые три места заняли «Пойман с поличным», «Код 3» и «Долгая прогулка».

Материалы по теме
«Пойман с поличным» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android