Российская PARIVISION вышла в третий этап StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Российская команда PARIVISION одолела Ninjas in Pyjamas на StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2, завершив игру со счётом 2:0 (19-16 на карте Dust2 и 16-12 на Train). Благодаря этому коллектив Джами Jame Али прошёл на третий этап мэйджора.

Помимо красивого клатча Jame на Dust2, этот матч запомнился игрой Андрея AW Анисимова, который на протяжении двух карт сделал несколько клатчей, доведя команду до победы.

Ninjas in Pyjamas, в свою очередь, продолжает выступление на мэйджоре в сетке 2-2. У команды остаётся последняя возможность перейти в третью стадию.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.