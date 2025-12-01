Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Riot Games рассказала об изменениях в рейтинговых играх в League of Legends

Riot Games рассказала об изменениях в рейтинговых играх в League of Legends
Комментарии

Riot Games рассказала о крупных изменениях рейтингового режима, которое должно заметно сократить очереди и улучшить подбор матчей в сезоне-2026 в League of Legends. По результатам региональных тестов в сентябре, время ожидания снизилось примерно на 40%, и теперь студия готова внедрить эти решения глобально.

Одно из ключевых нововведений — особый индикатор в загрузочном экране. Он должен помочь командам корректнее оценивать уровень игрока, если у него высокий MMR, но заниженное видимое звание. Параллельно Riot синхронизирует MMR между «Гибкой» и «Одиночная/парная», чтобы исключить случаи, когда реальный уровень игры и ранг в разных очередях расходятся слишком сильно.

Отдельный блок касается автозаполнения. Система постарается ставить игроков, попавших не на свою роль, симметрично: на одинаковые позиции в обеих командах или хотя бы в равном количестве. Для компенсации вводится «Эгида доблести» — если матч на неосновной роли завершён с оценкой C или выше, LP за поражение не снимают, а за победу дают двойное количество. Время от времени бонус будет выдаваться и тем, кто играет востребованные роли, помогая разгрузить очередь.

Riot также обновила правила против доджей. Теперь нельзя банить чемпиона, которого выбрал тиммейт, отказ от лобби больше не сбрасывает автозаполнение, а начиная с «Мастера», уход из очереди в состоянии автофилла считается полноценным поражением в ранкеде. Время стадии выбора чемпионов тоже уменьшается — лишние анимации убирают, экономя около 30 секунд. Кроме того, дуо-очередь возвращается на высокие ранги, включая «Претендент».

Часть изменений затронуло и «Лёгкую игру», которую сильно ускорили: игроки начинают с третьего уровня, миньоны появляются чаще, смерть занимает меньше времени, а в лесу упрощены цели и маршруты. Эпические монстры также появляются намного раньше.

Сезон-2026 начнётся в январе 2026 года.

Материалы по теме
В League of Legends может появиться Золаани — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android