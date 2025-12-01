Riot Games рассказала об изменениях в рейтинговых играх в League of Legends

Riot Games рассказала о крупных изменениях рейтингового режима, которое должно заметно сократить очереди и улучшить подбор матчей в сезоне-2026 в League of Legends. По результатам региональных тестов в сентябре, время ожидания снизилось примерно на 40%, и теперь студия готова внедрить эти решения глобально.

Одно из ключевых нововведений — особый индикатор в загрузочном экране. Он должен помочь командам корректнее оценивать уровень игрока, если у него высокий MMR, но заниженное видимое звание. Параллельно Riot синхронизирует MMR между «Гибкой» и «Одиночная/парная», чтобы исключить случаи, когда реальный уровень игры и ранг в разных очередях расходятся слишком сильно.

Отдельный блок касается автозаполнения. Система постарается ставить игроков, попавших не на свою роль, симметрично: на одинаковые позиции в обеих командах или хотя бы в равном количестве. Для компенсации вводится «Эгида доблести» — если матч на неосновной роли завершён с оценкой C или выше, LP за поражение не снимают, а за победу дают двойное количество. Время от времени бонус будет выдаваться и тем, кто играет востребованные роли, помогая разгрузить очередь.

Riot также обновила правила против доджей. Теперь нельзя банить чемпиона, которого выбрал тиммейт, отказ от лобби больше не сбрасывает автозаполнение, а начиная с «Мастера», уход из очереди в состоянии автофилла считается полноценным поражением в ранкеде. Время стадии выбора чемпионов тоже уменьшается — лишние анимации убирают, экономя около 30 секунд. Кроме того, дуо-очередь возвращается на высокие ранги, включая «Претендент».

Часть изменений затронуло и «Лёгкую игру», которую сильно ускорили: игроки начинают с третьего уровня, миньоны появляются чаще, смерть занимает меньше времени, а в лесу упрощены цели и маршруты. Эпические монстры также появляются намного раньше.

Сезон-2026 начнётся в январе 2026 года.