Начался первый этап голосования в номинации «Голос игроков» на The Game Awards 2025
На сайте игровой премии The Game Awards 2025 открылось голосование в номинации «Голос игроков». На первом этапе пользователям предстоит выбрать 10 лучших релизов из 30.
Сейчас в номинации представлены релизы 2025 года и популярные игросервисы. В список вошли:
- ARC Raiders;
- Battlefield 6;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Delta Force;
- Dispatch;
- Donkey Kong Bananza;
- DOOM: The Dark Ages;
- Elden Ring Nightreign;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Genshin Impact;
- Ghost of Yotei;
- Hades II;
- Helldivers 2;
- Hollow Knight: Silksong;
- Indiana Jones and the Great Circle;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Mario Kart World;
- Marvel Rivals;
- Megabonk;
- Ninja Gaiden 4;
- No Man's Sky;
- Peak;
- R.E.P.O.;
- Silent Hill f;
- Sonic Racing: CrossWorlds;
- Split Fiction;
- Warframe;
- Wuthering Waves.
4 декабря начнётся второй этап — туда попадут 10 самых популярных игр из этого списка.
Церемония награждения The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.
