Начался первый этап голосования в номинации «Голос игроков» на The Game Awards 2025

На сайте игровой премии The Game Awards 2025 открылось голосование в номинации «Голос игроков». На первом этапе пользователям предстоит выбрать 10 лучших релизов из 30.

Сейчас в номинации представлены релизы 2025 года и популярные игросервисы. В список вошли:

ARC Raiders;

Battlefield 6;

Clair Obscur: Expedition 33;

Death Stranding 2: On the Beach;

Delta Force;

Dispatch;

Donkey Kong Bananza;

DOOM: The Dark Ages;

Elden Ring Nightreign;

Final Fantasy XIV;

Fortnite;

Genshin Impact;

Ghost of Yotei;

Hades II;

Helldivers 2;

Hollow Knight: Silksong;

Indiana Jones and the Great Circle;

Kingdom Come: Deliverance 2;

Mario Kart World;

Marvel Rivals;

Megabonk;

Ninja Gaiden 4;

No Man's Sky;

Peak;

R.E.P.O.;

Silent Hill f;

Sonic Racing: CrossWorlds;

Split Fiction;

Warframe;

Wuthering Waves.

4 декабря начнётся второй этап — туда попадут 10 самых популярных игр из этого списка.

Церемония награждения The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.