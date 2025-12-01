Скидки
StarLadder Budapest Major. День 7. Групповой этап. Стрим B
Начался первый этап голосования в номинации «Голос игроков» на The Game Awards 2025

Комментарии

На сайте игровой премии The Game Awards 2025 открылось голосование в номинации «Голос игроков». На первом этапе пользователям предстоит выбрать 10 лучших релизов из 30.

Сейчас в номинации представлены релизы 2025 года и популярные игросервисы. В список вошли:

  • ARC Raiders;
  • Battlefield 6;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Delta Force;
  • Dispatch;
  • Donkey Kong Bananza;
  • DOOM: The Dark Ages;
  • Elden Ring Nightreign;
  • Final Fantasy XIV;
  • Fortnite;
  • Genshin Impact;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades II;
  • Helldivers 2;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Indiana Jones and the Great Circle;
  • Kingdom Come: Deliverance 2;
  • Mario Kart World;
  • Marvel Rivals;
  • Megabonk;
  • Ninja Gaiden 4;
  • No Man's Sky;
  • Peak;
  • R.E.P.O.;
  • Silent Hill f;
  • Sonic Racing: CrossWorlds;
  • Split Fiction;
  • Warframe;
  • Wuthering Waves.

4 декабря начнётся второй этап — туда попадут 10 самых популярных игр из этого списка.

Церемония награждения The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря. «Голос игроков» является единственной номинацией, где решение будет приниматься без участия жюри.

