Riot Games раскрыла главные изменения в League of Legends в 2026 году

Riot Games подробно рассказала, как изменится Ущелье Призывателей в первом сезоне 2026 года в League of Legends.

Сезон пройдёт под демасийской темой. Карта получит золотые и голубые акценты, а январский синематик будет посвящён героям «золотой эпохи Демасии», но кто нарисует ролик, пока неизвестно. Вместе с визуальными изменениями разработчики пересобрали раннюю игру: появление миньонов и лагерей леса сдвинуто на 35 секунд вперёд.

Riot убирает Атахана и «Кровавые Розы», отказываясь от постоянного давления по объектам. Барон снова появляется на 20-й минуте, а эпические цели становятся прочнее — это должно дать отстающей команде шанс на контратаку. Также уберут «Триумф силы», который подвергся крупным изменениям с начала сезона-2025.

Тем не менее в LoL вернутся классические награды за первую кровь и первую уничтоженную башню. Вторые также получат накапливающиеся кристаллы, которые будут усиливать урон по структурам и добавлять больше стратегических возможностей. Кроме того, почти все башни получат пластины, за уничтожение которых дают золото.

Каждая роль получает собственный квест и награды. Топеры разблокируют дополнительный телепорт и ускоренный рост уровня. Мидеры получают бесплатное улучшение ботинок и сокращённое время возврата на базу. Стрелкам дают разовый бонус золота и отдельный слот под ботинки, позволяющий собирать шесть легендарных предметов. Лесники получают усиление «Кары» и повышенный доход после выполнения квеста. Саппорты получают отдельный слот под варды и небольшие бонусы по золоту.

Также в League of Legends появятся новые и вернутся старые предметы вроде «Хекстекового штыка». Среди новых предметов — усилитель эффектов для AP-бойцов, AD-чемпионы получат предмет для увеличения вытягивания жизни и предмет, увеличивающий урон и дальность атак для керри при грамотном позиционировании. Крит-урон же снова вернётся к значению 200%.