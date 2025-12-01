Скидки
«Конкуренцию GENSYXA составить очень сложно»: by_Owl — о своих шансах на премии SLAY 2025

«Конкуренцию GENSYXA составить очень сложно»: by_Owl — о своих шансах на премии SLAY 2025
Популярная стримерша Юлия by_Owl Ивлеева рассказала «Чемпионату» о своих фаворитах перед церемонией награждения премии SLAY 2025.

В голосовании за стримера года Юлия проголосовала за своего парня, а в номинации для девушек уверена в победе GENSYXA — но сама надеется попасть хотя бы в финальную четвёрку.

SLAY King — Масик shadowkekw, он для меня номер один, тут конкурентов нет. А вот SLAY Queen… Конкуренцию Наташе GENSYXA составить очень сложно. Не знаю, кого ещё выделить… Пожалуй, себя тоже отмечу. Надеюсь войти в топ-4 номинанток — чисто чтобы попасть на большой экран.

Победители SLAY 2025 станут известны в среду, 3 декабря.

