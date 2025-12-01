Astralis выбила Aurora Gaming из StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Датский состав Astralis справился с Aurora Gaming в матче за выживание на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние закончилось со счётом 2:1: 11:13 на Nuke, 13:8 на Train и 13:11 — на Mirage.
Во второй карте состав Эмиля Magisk Рейфа оформил плавный камбэк со счёта 1:7, доведя встречу до 13:8. Рейф завершил матч с K/D в 49-38 при рейтинге 1.23. Теперь Astralis предстоит сыграть последнюю встречу во второй группе 2 декабря.
Победители PGL Masters Bucharest 2025 же покидают мэйджор на 20-22-м месте, заработав всего $ 10 тыс… Для капитана команды, Энжина MAJ3R Купели, этот чемпионат стал одним из худших: его рейтинг не поднимался выше 0,77.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.