Astralis выбила Aurora Gaming из StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2
Датский состав Astralis справился с Aurora Gaming в матче за выживание на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние закончилось со счётом 2:1: 11:13 на Nuke, 13:8 на Train и 13:11 — на Mirage.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
01 декабря 2025, понедельник. 19:20 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
Astralis

Во второй карте состав Эмиля Magisk Рейфа оформил плавный камбэк со счёта 1:7, доведя встречу до 13:8. Рейф завершил матч с K/D в 49-38 при рейтинге 1.23. Теперь Astralis предстоит сыграть последнюю встречу во второй группе 2 декабря.

Победители PGL Masters Bucharest 2025 же покидают мэйджор на 20-22-м месте, заработав всего $ 10 тыс… Для капитана команды, Энжина MAJ3R Купели, этот чемпионат стал одним из худших: его рейтинг не поднимался выше 0,77.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

