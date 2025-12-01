Imperial пробилась в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Imperial Esports обыграла M80 на StarLadder Budapest Major 2025 со счётом 2:1 и вышла в третий этап турнира. Серия началась с Mirage, где бразильцы дожали соперника 13:11. На Dust2 американский состав уверенно сравнял счёт — 13:2.
Десайдер на Train получился куда напряжённее: M80 вела по ходу концовки и были близка к камбэку, но Imperial оформила клатч 3v5 и закрыла карту 13:11.
Благодаря победе Imperial Esports прошла в третий этап мэйджора, тогда как M80 получит ещё один шанс пройти в следующую стадию в сетке 2-2. Решающие матчи пройдут 2 декабря.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.