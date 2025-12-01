Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Imperial пробилась в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Imperial пробилась в третью стадию StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2
Комментарии

Imperial Esports обыграла M80 на StarLadder Budapest Major 2025 со счётом 2:1 и вышла в третий этап турнира. Серия началась с Mirage, где бразильцы дожали соперника 13:11. На Dust2 американский состав уверенно сравнял счёт — 13:2.

Десайдер на Train получился куда напряжённее: M80 вела по ходу концовки и были близка к камбэку, но Imperial оформила клатч 3v5 и закрыла карту 13:11.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 2
01 декабря 2025, понедельник. 20:20 МСК
Imperial Esports
Окончен
2 : 1
M80

Благодаря победе Imperial Esports прошла в третий этап мэйджора, тогда как M80 получит ещё один шанс пройти в следующую стадию в сетке 2-2. Решающие матчи пройдут 2 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Astralis выбила Aurora Gaming из StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android