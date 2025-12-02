Скидки
TYLOO покинула StarLadder Budapest Major — 2025 после поражения от Team Liquid

TYLOO покинула StarLadder Budapest Major — 2025 после поражения от Team Liquid
Европейский состав Team Liquid победил TYLOO в сетке 1-2 на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 9:13 на Ancient, 13:5 на Train и 16:14 на Inferno

У команды Джонатана EliGE Яблоновски остаётся последний шанс перейти в третью стадию мэйджора: матч пройдёт 2 декабря, противник станет известен позднее.

В то же время китайская TYLOO покинула чемпионат и заработала $ 10 тысяч. Более этого, благодаря этому матчу Европа отобрала слот у Азии на IEM Major Cologne 2026 — теперь у Европы 17 слотов.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Fnatic покинула StarLadder Budapest Major — 2025
