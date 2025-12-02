Скидки
B8 Esports остановила камбэк 3DMAX на StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Комментарии

B8 Esports взяла серию против Team 3DMAX на StarLadder Budapest Major — 2025 со счётом 2:1 и пробилась в следующую стадию турнира.

Старт вышел тяжёлым: на Train европейский состав разобрал оппонентов 13:3. На Ancient B8 уже контролировала игру и не дала сопернику дотянуться до полноценного камбэка — 13:9. На Dust2 команда Артёма kensizor Капрана перехватила темп, закрыв карту 13:8 и оформляя выход в третий этап.

Kensizor стал самым результативным игроком матча: суммарно 53-41 по фрагам при рейтинге 1.36. На решающей карте он выдал 27-12 и рейтинг 2.06.

3DMAX сыграет свой последний матч в корзине 2-2, B8 уже гарантировала себе место в следующей стадии.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

