StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Расписание восьмого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Комментарии

Сегодня, 2 декабря, пройдёт решающий день второй стадии группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Впереди матчи пятого раунда, где определятся последние участники третьего этапа.

Серии проведут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие покинут мэйджор и заработают $ 10 тыс.

Права на трансляцию матчей StarLadder Budapest Major 2025 в России принадлежат Okko.

Расписание игр Budapest Major 2025 на вторник, 2 декабря:

  • 17:00. Passion UA (Украина) — M80 (США);
  • 19:30. Team Liquid (Европа) — Astralis (Европа);
  • 22:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — Team 3DMAX (Европа).
Расписание матчей может измениться из-за длительности матчей.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

