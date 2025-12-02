«Бегущий человек» Эдгара Райта выйдет в онлайне 16 декабря
По данным When To Stream, «Бегущий человек» Эдгара Райта выйдет в онлайне 16 декабря. В мировой прокат лента вышла 14 ноября, то есть с релиза пройдёт почти месяц.
«Бегущий человек» рассказывает историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.
Главную роль в проекте сыграл Глен Пауэлл, звезда «Топ Гана: Мэверик». Режиссёром выступил Эдгар Райт, постановщик «Типа крутых легавых». Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, собрав за первые выходные по миру скромные $ 28 млн.
