Новый фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 17 ноября 2028 года
Поделиться
Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что новый фильм про Черепашек-ниндзя выйдет в прокат 17 ноября 2028 года. Это будет именно перезапуск, а не продолжение уже существующей франшизы, которую продюсировал Майкл Бэй.
О проекте уже было объявлено, продюсером выступил Нил Х. Мориц. Три фильма «Черепашки-ниндзя» (два игровых, один анимационный) от Paramount собрали по всему миру почти $ 913 млн, а в 2023 календарном году бренд заработал для Paramount $ 1 млрд.
О чём конкретно расскажет новая часть франшизы, не сообщается. Видимо, нас ждёт совсем новая история братьев-мутантов, их учителя Сплинтера и других персонажей.
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
07:36
-
07:06
-
06:46
-
02:38
-
02:12
- 1 декабря 2025
-
23:30
-
22:41
-
21:00
-
20:45
-
20:44
-
20:21
-
20:06
-
20:03
-
19:18
-
19:15
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:06
-
17:34
-
17:03
-
16:51
-
16:44
-
16:23
-
16:20
-
15:54
-
15:48
-
15:30
-
14:59
-
14:46
-
14:28
-
14:06
-
13:52
-
13:33
-
13:24