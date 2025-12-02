Скидки
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Новый фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 17 ноября 2028 года

Новый фильм про Черепашек-ниндзя выйдет 17 ноября 2028 года
Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что новый фильм про Черепашек-ниндзя выйдет в прокат 17 ноября 2028 года. Это будет именно перезапуск, а не продолжение уже существующей франшизы, которую продюсировал Майкл Бэй.

О проекте уже было объявлено, продюсером выступил Нил Х. Мориц. Три фильма «Черепашки-ниндзя» (два игровых, один анимационный) от Paramount собрали по всему миру почти $ 913 млн, а в 2023 календарном году бренд заработал для Paramount $ 1 млрд.

О чём конкретно расскажет новая часть франшизы, не сообщается. Видимо, нас ждёт совсем новая история братьев-мутантов, их учителя Сплинтера и других персонажей.

