«Всё в строжайшем секрете»: Джош Хатчерсон — о «Пяти ночей с Фредди 2»

Актёр Джош Хатчерсон, известный в том числе по «Пять ночей с Фредди», рассказал, что вторую часть держат в строжайшем секрете. По словам Джоша, во многом сиквел во всём лучше, чем оригинал.

Мы взяли всё, что сработало в первом фильме, и сделали это лучше. У нас в два раза больше аниматроников. Фильм намного страшнее, в нём гораздо больше неожиданных пугающих моментов. Он мрачный. Вы погружаетесь в психологию персонажей.

Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»). Режиссёром сиквела выступила постановщица оригинала Эмма Тамми. Премьера ленты состоится 5 декабря. Фильм выйдет и в России, но только в рамках предсеансного обслуживания.