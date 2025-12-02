Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Всё в строжайшем секрете»: Джош Хатчерсон — о «Пяти ночей с Фредди 2»

«Всё в строжайшем секрете»: Джош Хатчерсон — о «Пяти ночей с Фредди 2»
Комментарии

Актёр Джош Хатчерсон, известный в том числе по «Пять ночей с Фредди», рассказал, что вторую часть держат в строжайшем секрете. По словам Джоша, во многом сиквел во всём лучше, чем оригинал.

Мы взяли всё, что сработало в первом фильме, и сделали это лучше. У нас в два раза больше аниматроников. Фильм намного страшнее, в нём гораздо больше неожиданных пугающих моментов. Он мрачный. Вы погружаетесь в психологию персонажей.

Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»). Режиссёром сиквела выступила постановщица оригинала Эмма Тамми. Премьера ленты состоится 5 декабря. Фильм выйдет и в России, но только в рамках предсеансного обслуживания.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android