Вышел новый постер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Netflix опубликовал новый постер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника». На нём изображены главные герои, в самом центре которых — детектив Бенуа Бланк.

Новый постер фильма

Фото: Netflix

Триквел знаменитой детективной серии рассказывает о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

Главную роль вновь воплотил Дэниел Крейг («Не время умирать»). В фильме также сыграли Томас Хейден Чёрч, Джереми Реннер, Джош Бролин, Кейли Спейни, Эндрю Скотт и Мила Кунис. Картина выйдет на Netflix уже 12 декабря, а в некоторых зарубежных кинотеатрах её уже показывают.