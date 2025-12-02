Вышел новый постер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Netflix опубликовал новый постер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника». На нём изображены главные герои, в самом центре которых — детектив Бенуа Бланк.
Новый постер фильма
Фото: Netflix
Триквел знаменитой детективной серии рассказывает о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.
Главную роль вновь воплотил Дэниел Крейг («Не время умирать»). В фильме также сыграли Томас Хейден Чёрч, Джереми Реннер, Джош Бролин, Кейли Спейни, Эндрю Скотт и Мила Кунис. Картина выйдет на Netflix уже 12 декабря, а в некоторых зарубежных кинотеатрах её уже показывают.
Комментарии
