Red Dead Redemption вышла на PS5, Xbox Series и ПК

Сегодня состоялся релиз нативной версии Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Игра уже доступна на актуальных консолях, а до мобильных устройств вестерн доберётся позже.

На PS5, к примеру, RDR работает в разрешении 4K при поддержке 60 FPS и других графических улучшений. А ещё экшен для PS4 и PS5 сразу попал в каталог PS Plus Extra и Deluxe.

Red Dead Redemption вышла в 2010 году на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Главный герой — бандит Джон Марстон, который вынужден работать на государственных агентов и находить бывших членов своей банды. Проект стал культовым и получил полноценный сиквел в 2018 году.