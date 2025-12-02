Фильм по Helldivers снимет режиссёр «Форсажа» Джастин Лин

По данным The Hollywood Reporter, режиссёром фильма по Helldivers выступит постановщик четвёртой, пятой, шестой и девятой частей «Форсажа» Джастин Лин.

Если верить информации СМИ, Лин предложил свою кандидатуру на пост режиссёра и сразу предупредил разработчиков игры и Sony, что он далёк от игровой индустрии. Такое предупреждение постановщик сделал специально и видит в этом даже положительную сторону.

Лин хочет раскрыть человечность персонажей и вплести в сюжет актуальные темы, одновременно выстраивая мир и мифологию.

Про проект больше ничего не известно: пока не раскрывают ни сюжетные детали, ни актёрский состав, ни дату выхода.