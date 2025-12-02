Фильм по Helldivers снимет режиссёр «Форсажа» Джастин Лин
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, режиссёром фильма по Helldivers выступит постановщик четвёртой, пятой, шестой и девятой частей «Форсажа» Джастин Лин.
Если верить информации СМИ, Лин предложил свою кандидатуру на пост режиссёра и сразу предупредил разработчиков игры и Sony, что он далёк от игровой индустрии. Такое предупреждение постановщик сделал специально и видит в этом даже положительную сторону.
Лин хочет раскрыть человечность персонажей и вплести в сюжет актуальные темы, одновременно выстраивая мир и мифологию.
Про проект больше ничего не известно: пока не раскрывают ни сюжетные детали, ни актёрский состав, ни дату выхода.
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
10:45
-
10:18
-
09:35
-
09:05
-
08:12
-
07:36
-
07:06
-
06:46
-
02:38
-
02:12
- 1 декабря 2025
-
23:30
-
22:41
-
21:00
-
20:45
-
20:44
-
20:21
-
20:06
-
20:03
-
19:18
-
19:15
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:06
-
17:34
-
17:03
-
16:51
-
16:44
-
16:23
-
16:20
-
15:54
-
15:48
-
15:30
-
14:59
-
14:46